مستشار الأمن القومي العراقي: نسعى لتطوير علاقاتنا مع ألمانيا

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، على سعي بلاده نحو تطوير علاقاتها مع ألمانيا على جميع الأصعدة.

«الأعرجي»: حريصين على تطوير علاقاتنا بألمانيا

ووفقاً لتصريحات «الأعرجي» اليوم الأحد نقلاً عن مكتبه الإعلامي، فإنَّ رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حريص على تقوية وتطوير العلاقات بين البلدين، خاصةً بعد زيارته الناجحة إلى «برلين».

مستشار الأمن القومي العراقي يستقبل فيليب هولس أبفل

وأضاف بيان المكتب الإعلامي، أنَّ مستشار الأمن القومي استقبل القائم بالأعمال الألماني فيليب هولس أبفل في العراق، ليستعرضا علاقات الصداقة بين «بغداد» و«برلين» وسبل تعزيزها بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين.

وتابع، «استعرض كل من الأعرجي وأبفل خلال لقاءهما آخر مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة، وملفي مخيم الهول وسنجار».

فيما لفت «الأعرجي»، إلى أنَّ مخيم الهول السوري يشكل تهديد حقيقي للمنطقة والعالم، وبالتالي من الضروري تضافر جهود المجتمع الدولي للعمل على تفكيكه وإنهاء هذا الملف.

وتابع، «العراق حريصة على عودة النازحين إلى مناطقهم طواعيةً»، معربا عن ترحيب العراق بأي دعم دولي لإعمار قضاء سنجار.