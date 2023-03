مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب بزيارة وزير الخارجية التركي لمصر

رحب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، بزيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، للقاهرة اليوم.

وقال سوليفان على صفحته على موقع تويتر، إن الزيارة خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم السبت، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

We welcome today’s visit to Cairo by Turkey’s FM @mevlutcavusoglu for meetings @MFAEgypt with FM Shoukrey, the first such visit in over a decade. An important step towards a more stable and prosperous region.