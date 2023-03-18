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مستشار الأمن القومي الأمريكي يرحب بزيارة وزير الخارجية التركي لمصر

كتب:

سحر المكاوى
09:30 م | السبت 18 مارس 2023
وزير الخارجية ونظيره التركى

وزير الخارجية ونظيره التركى

رحب مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، بزيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أغلو، للقاهرة اليوم. 

وقال سوليفان على صفحته على موقع تويتر، إن الزيارة  خطوة مهمة نحو منطقة أكثر استقرارا وازدهارا.

وزير الخارجيةيستقبل نظيره التركي

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، صباح اليوم السبت، وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أغلو، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

 

وقال  السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر، اليوم السبت، تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين. 

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بقلم سحر المكاوى