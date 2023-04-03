القاهرة الإخبارية: لقاء الأخوين المصري والسعودي استعرض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين

أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على مائدة السحور في مدينة جدة.

ورحب ولي عهد السعودي بالرئيس المصري في بلده الثاني السعودية، فيما عبر الرئيس السيسي، عن شكره لأخيه الأمير محمد بن سلمان على الحفاوة وكرم الضيافة، التى استقبل بها والوفد المرافق له.

وجرى خلال لقاء الأخوين، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.