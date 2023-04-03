مراسل «القاهرة الإخبارية» في جدة يكشف آخر مستجدات زيارة الرئيس السيسي للسعودية

قال جمال الوصيف، مراسل القاهرة الإخبارية في جدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لجدة في زيارة ودية، وتأتي في وقت تشهد فيه المنطقة والإقليم أحداثا مهمة، خاصة بعد حالة الصلح التي حدثت بين الجانبين السعودي والإيراني، بالإضافة إلى المساهمات والمحادثات التي وقعت بين الجانبين المصري والتركي، وما يحدث في تركيا.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن طاولة النقاش بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستتضمن مناقشة قضايا المنطقة، وهناك جانب من المباحثات في الجانبين السياسي والاقتصادي، وقد يكون هناك طرحا لملف سد النهضة في هذا التوقيت المهمة، وأيضا الأحداث التي تجري في الشارع الإسرائيلي، لكن حتى الآن لم يعلن رسميا عن الموضوعات التى ستتم مناقشتها.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن الزيارة تأتي في وقت قصير يصل لبضع ساعات، لكن أهم القضايا المشار إلى مناقشتها، عودة الجانب السوري للقمة العربية التي من المفترض أن تقام في مايو المقبل.