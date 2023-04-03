قناة القاهرة الإخبارية: العلاقات المصرية السعودية نموذجا فريدا بين الدول

تجمع مصر والسعودية علاقات مميزة، ترجمتها زيارات متعددة متبادلة بين البلدين على مستويات مختلفة، جددت دماء الود والإخوة، فتعدد اللقاءات التي تجمع قيادات البلدين، تؤكد إدراكهما لأهمية العلاقات المشتركة، وفقا لتقرير استعرضته قناة القاهرة الإخبارية.

العلاقات المصرية السعودية

وأضاف التقرير: لطالما كانت العلاقات المصرية السعودية نموذجا فريدا للعلاقات بين الدول، حيث يرتبط البلدان بروابط تاريخية وطيدة، علاقات تتجاوز في عناوينها وتفاصيلها الأروقة الدبلوماسية، لتنفرد بتميز وخصوصية على المستويين الرسمي والشعبي، واللبنة الأولى للعلاقات، تشكلت خلال الزيارة التي قام بها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود في مصر عام 1946، وحينها تحدث عن أنه لا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب.

علاقات تعاون وثيقة

وأوضح التقرير، أن القاهرة والرياض على المستوى الثنائي، ترتبطان بعلاقات تعاون وثيقة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة، وهي كما يشهد الواقع، علاقات تنمو وترتقي يوما بعد الآخر، حيث تدرك القيادة السياسية في البلدين، ما يجمعهما من مصير مشترك، وخصوصية في العلاقات.

الأمواج المتلاطمة في عالم مضطرب

وشدد التقرير، على أن العلاقات الوثيقة، أثمرت عن توافق في الرؤى بين القيادتين، التي يكفي للتدليل عليها، أن السنوات التسعة الأخيرة، شهدت أكثر من 20 لقاءً متبادلا بين القيادتين، وصارت القاهرة والرياض قبلتين للمسؤولين المصريين والسعوديين، من أجل التنسيق الدائم والمستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفي خضم الأمواج المتلاطمة في عالم مضطرب بمزيد من التهديدات والتحديات، كانت مصر والمملكة العربية السعودية، رمانة الميزان لأمن واستقرار الشرق الأوسط، وركيزة في صون السلم والأمن الدوليين.