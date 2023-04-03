مراسل القاهرة الإخبارية: فلسطين وسوريا أبرز قضايا لقاء الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

قال جمال الوصيف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من جدة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل مساء الأحد في زيارة لبضع ساعات إلى السعودية، استضاف خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الوفد المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مائدة السحور، وتحدث فيها عن عدد من الملفات المهمة المطروحة للنقاش، خاصة الموضوعات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة.

لقاء الرئيس المصري وولي العهد السعودي

وأوضح مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد كبير من ملفات النقاش التي تضمنها لقاء الرئيس وولي العهد السعودي، كان أبرزها القضية الفلسطينية، ودعوة المملكة لسوريا، كي تحضر القمة العربية المقبلة، وإعلان الصين استضافه الصلح بين الرياض وطهران، وعودة التفاهمات بين السعودية وتركيا، وغيرها من الملفات التي تمت مناقشتها.

احتفالات مصر بذكرى العاشر من رمضان

وأشار إلى أن الزيارة جاءت في وقت مهم، بالتزامن مع احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر والعاشر من رمضان، خاصة بعد ترويج الجماعات الإرهابية لأخبار كاذبة، بشأن وجود مشكلات بين مصر والدول العربية.