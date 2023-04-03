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الرئيس السيسي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية

كتب:

محمد أيمن سالم
04:45 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي

الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «سعدت بلقاء شقيقي سمو الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، وإنني إذ أعبر عن امتناني وتقديري لحُسن الاستقبال والضيافة، أؤكد على عُمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأتطلع لتنميتها وتعزيزها في كل المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة لبلدينا، وتطلعات شعوبنا العظيمة».

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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بقلم محمد أيمن سالم