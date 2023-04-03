شيخ الأزهر يوضح 7 حالات لـ نشوز الزوج.. منها تهديد امرأته بالطلاق

ذكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، 7 حالات إذا وقعت أو حدثت يوصف الزوج حينها بأنه ناشز ويعرف بـ«نشوز الزوج» مثلما توجد حالات أيضا يقع خلالها نشوز الزوجة، حيث أوضح في حديثه اليومي الرمضاني عبر برنامج «الإمام الطيب» أن «النُّشوزُ» كما يُطلق على الزوجة وتُوصَف به، يُطلق إطلاقًا متساويًا على «الزوج» ويُوصَف به كما تُوصَف هي به، ومعناه حينئذٍ: إضرار الزوج بزوجته وجفاؤها وضربها.

مظاهر نشوز الزوج

وبخصوص مظاهر وحالات نشوز الزوج، قال شيخ الأزهر إن القرآن الكريم نص على أن هناك حالات يكون فيها الزوج ناشزا، وذلك في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النِّساء: 128].

حالات نشوز الزوج

وذكر شيخ الأزهر نحو 7 حالات لـ نشوز الزوج يكون فيها الزوج ناشزا وتشمل الآتي:

1- إغضاب الزوج لزوجته لأتفه الأسباب.

2- تحامل الزوج على زوجته والتعدي عليها بلعنها ولعن أهلها.

3- أن يترك الزوج المنزل طوال اليوم، ويعود للمبيتِ فقط.

4- وذكر شيخ الأزهر أن من مظاهر نشوز الزوج، تهديد زوجته بالطَّلاقِ.

5- تهديد الزوج زوجته بالتزوج بأخرى.

6- سخرية الزوج من زوجته ومن زينتها ومظهرها وطعامها.

7- سخرية الزوج من مستوى زوجته الاجتماعي والثقافي.

وواصل شيخ الأزهر: «وغيرِ ذلك مِمَّا تمتلئ به البيوت من هذه المكروهات شرعًا وعُرْفًا وإنسانيةً».