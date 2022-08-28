قانوني: لا يحق للزوجة طلب الزوج في بيت الطاعة ويجوز تقديم إنذار «نشوز»

شهدت الساحة القضائية تقديم زوجة إنذار طاعة متهمة زوجها بـ«النشوز»، وهو ما يعد أمرا استثنائيا في الساحة القضائية، حيث إن المعتاد هو تقديم الزوج طلب في المحكمة يفيد بنشوز الزوجة، وهو الأمر الذي يفتح الباب لطرح عدد من الأسئلة على رأسها «هل يحق للزوجة طلب زوجها في بيت الطاعة؟» وغيرها من الأسئلة التي تُجيب عنها «الوطن» في هذا التقرير.

طلب الزوج في بيت الطاعة

وفي هذا الصدد كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن المقرر قانوناً أنه إذا أوقع الزوج الضرر بزوجته فيحق لها طلب الطلاق أو الخلع في المحكمة للهجر، وإذا هجر الزوج زوجته المدة التي حددها القانون فلا يحق للزوجة أن تطلب زوجها في بيت الطاعة، ولكن نص القانون على حقها في طلب الطلاق أو الخلع في المحكمة.

لا يحق للزوجة طلب الزوج في بيت الطاعة

وأوضح مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد نص قانوني يبيح للزوجة دعوى زوجها للدخول في طاعتها، ولكن يحق للزوج طلب زوجته في بيت الطاعة في حالة النشوز، ولكن يحق للزوجة تقديم إنذار فقط، وهذا الإنذار يكون في سبيل المكانة القضائية بين الطرفين، وبذلك لا ينشأ للزوجة حق الدعوى بنشوز الزوج أو خروجه عن طاعتها.

لا يجوز غلق باب التقاضي أمام طارقيه

وأضاف «السعداوي»، أنه إذا هجر الزوج زوجته فيحق لها قانونياً فقط طلب الطلاق أو الخلع للهجر، ولكن لا يوجد في القانون المصري ما يبيح للزوجة أن ترفع دعوى طاعة على زوجها، أما في الواقعة السالف ذكرها فقد قامت الزوجة بتقديم الإنذار، حيث إن المبدأ المقرر أنه لا يجوز غلق باب التقاضي أمام طارقيه، وللقاضي القبول والرفض، ولكن الصواب هو أن الزوجين يتخليان عن العناد الواضح ويفكران في مستقبل أولادهما، وذلك لاستقرار الأسرة.