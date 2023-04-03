تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم.. وموعد خروجه من المستشفى

كشف الدكتور عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، الذي أصيب بأزمة صحية خلال الساعات الماضية، في أثناء رحلة سفر إلى الجزائر، قائلًا إنّ الحالة الصحية الشيخ تحسنت كثير عن ذي قبل.

الحالة الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

وأضاف «هندي»، لـ«الوطن»، أنّ من المقرر خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من العناية المركزة البتي يبقى داخلها في الوقت الحالي؛ للاطمئنان على صحته، غدًا بمشيئة الله، وفقًا لتقدير الأطباء، بعد أن شاهدوا تطورا إيجابيا في الحركة والوعي، مقارنة بما كان عليه وقت تعرضه للوعكة الصحية خلال السفر.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر، إلى أنّ الدكتور محمد مختار جمعة ووكيل الأزهر الشريف، زارا الدكتور أحمد عمر هاشم في المستشفى واطمئنا على الحالة الصحية له.

الحالة الصحية لـ الدكتور أحمد عمر هاشم

كما أكد أن سبب الوعكة الصحية للشيخ أحمد عمر هاشم، هو أنه كان مرهقا قبل السفر ويأخذ مضادات حيوية، فحينما سافر أرهقته الرحلة علاوة على صيامه، خلال السفر، فاجتمع عليا الأمران فأصيب بوعكة داخل الطائرة ولم يتحمل مشقة الطريق.

وأوضح أن «هاشم» كان يلقي محاضرات ويحضر ندوات ولم يسترح قبل السفر، وأراد الذهاب إلى الجزائر لإعطاء الدروس الحسينية، فأصيب بأزمة صحية خلال السفر، فلجأ الطيار إلى الهبوط الاضطراري في مالطا.