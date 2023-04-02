ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم: فخور باختيار عمي شخصية العام الإسلامية

أعرب المستشار إسلام هاشم، ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، عن بالغ سعادته وفخره لاختيار عمه شخصية العام الإسلامية للدورة 26 من جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مقر ندوة الثقافة والعلوم، لافتا إلى ارتفاع الروح المعنوية لعمه فور علمه بالخبر رغم وعكته الصحية.

تكريم الدكتور أحمد عمر هاشم

وقال ابن شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، إن جائزة دبي التي نالها عمه تأتي لتنضم إلى قائمة تكريمات وجوائز حصدها فضيلة الإمام على مدار تاريخه الحافل بالدعوة إلى الله والإسلام السمح، أبرزها جائزة النيل، كما تم تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا.

ودعا «هاشم»، جموع المسلمين للدعاء لعمّه الدكتور أحمد عمر هاشم بالشفاء العاجل، لاستكمال رسالته ومسيرة الدعوة ونشر سماحة الدين الإسلامي، لافتا إلى أن عمه ممتن لكل دعاء أو زيارة أو كلمة من الجمهور المحب له في مصر والوطن العربي.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

ولفت المستشار إسلام هاشم، نجل شقيق الدكتور أحمد عمر هاشم، إلى أن عمّه ما زال يتلقى العلاج في أحد مستشفيات القاهرة وحالته الصحية في تحسن بعد عودته من مالطا على متن طائرة طبية خاصة ومجهزة نقلته إلى مصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات مصر، قاطعا رحلته إلى المؤتمر السنوي الذي اعتاده في دولة الجزائر في كل رمضان لإعطاء الدروس الحسينية، لتعرضه لوعكة صحية وهو متن الطائرة، التي هبطت اضطراريا لظروفه الصحية.

أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم تشكر الرئيس

ووجّه المستشار، باسم الأسرة الهاشمية في محافظة الشرقية وكل أرجاء مصر، الشكر للرئيس السيسي لما قدمه للدكتور عمر هاشم، وتوجيهاته بإرسال طائرة مجهزة طبيا وتيسير كافة السبل حرصا على صحته وسلامته، داعين له بدوام الصحة والعافية.