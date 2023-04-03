وكيل مجلس النواب يقترح تعميم التوقيت الصيفي طول العام

اقترح النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، دراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام، ودراسة تأثير تطبيق هذا النظام على الساعة البيولوجية للمواطنين.

وقال النائب محمد أبو العينين، إنّ هناك دولًا أخذت بنظام التوقيت الصيفي، وأخرى كانت لها رؤية مخالفة، وكل تجربة لها مزاياها.

التوقيت الصيفي

وأضاف النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أنّ دولة المغرب على سبيل المثال تعمم التوقيت الصيفي ما عدا شهر رمضان، منوهًا بضرورة دراسة تعميم التوقيت الصيفي طول العام من خلال رؤية ثابتة، وليس تغييرا كل أشهر نظرًا لما يشير إليه البعض حول الأضرار البيولوجية.

العمل بالتوقيت الصيفي

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفيجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ووافق المجلس نهائيا اليوم على مشروع قانون عودة العمل بالتوقيت الصيفي.