«الأمن العام» يضبط 16 بندقية مع تاجر سلاح في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 16 قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية - 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.