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«الأمن العام» يضبط 16 بندقية مع تاجر سلاح في أسيوط

كتب:

محمد بركات
12:42 م | الإثنين 03 أبريل 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 16 قطعة سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية - 14 بندقية خرطوش - طبنجة - 2 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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