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القبض على شخص بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة في التجمع الأول

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:40 م | السبت 25 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من قاطني إحدى الفيلات، بمشاهدته لحقيبة بلاستيكية أعلى السور الخاص بإحدى الفيلات بذات المنطقة وبداخلها شيء يشتبه أن يكون سلاحا ناريا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ولدى الوصول تلاحظ قيام أحد الأشخاص بأخذ الحقيبة المُشار إليها والدلوف لشقة كائنة بالطابق الأرضي بالفيلا بمحل البلاغ.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنَّه (مالك شركة - مقيم محل بلاغ) وبحوزته الحقيبة البلاستيكية وبداخلها (2 بندقية رش - علبة بداخلها بعض الطلقات).

وبسؤاله قرر بأنه من هواة الصيد ونفى بحيازته لثمة أسلحة نارية والأسلحة المعثور عليها بحوزته لذات الغرض وعُثر بداخل منزله على (بندقية خرطوش - طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - أنبوبة هواء خاصة ببندقية رش - 2 نظارة - خنجر - 2 سلاح أبيض مطواة - سلاح أبيض).

وبمواجهته اعترف بأنه من هواة جمع الأسلحة بقصد التباهي.

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