الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين ويجدد الاعتقال الإداري لأسير للمرة الثالثة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، فتى فلسطينيًا و3 شبان من مدينة قلقيلية، شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إنّ الفلسطينيين المعتقلين أكبرهم 21 عامًا واعتقلوا جميعًا لدى مرورهم بحاجز عسكري أقامته قوات الاحتلال قرب قرية صرة جنوب غرب مدينة نابلس.

الفلسطينيين المعتقلين أكبرهم 21 عام

وعلى صعيد متصل، جددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الاعتقال الإداري للأسير معتصم علي بركات ضبايا، من مخيم جنين 4 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أنّ الأسير المُشار جرى اعتقاله بتاريخ 2/8/2022، وذلك لدى توجهه إلى الأردن من أجل العلاج.