ما أركان الحج وواجباته.. دار الإفتاء توضح بالتفاصيل

يسعى الملايين من المسلمين في شتى أنحاء الأرض لتأدية فريضة الحج والتي فرضها الله على المسلم البالغ العاقل إذا استطاع إليه سبيلا، وفي أغلب الأوقات يؤدي المسلمون فريضة الحج مرة واحدة في العمر، نظرًا للتكاليف الباهظة لأداء هذه الفريضة، ويتساءل كثيرون عن أركان الحج وواجباته.

أركان الحج وواجباته

وعن أركان الحج وواجباته، قالت دار الإفتاء المصرية، إنّ أركان الحج لا بد للمسلم من تنفذها بشكل صحيح وإلا تكون فريضة الحج غير صحيحة، موضحًا أنّ أركان الحج 4 أركان، أولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، وثالثها طواف الإفاضة، ورابعها السعي بين الصفا والمروة.

ما سنن الحج؟

وفيما بتعلق بأركان الحج وواجباته، أوضحت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنّ سنن الحج تشمل طواف القدوم، والتّوجه إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، وبخصوص التلبية في الحج فإنه يجب على المسلم أن يردد: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك».

ما واجبات الحج؟

وعن واجبات الحج، أكدت الإفتاء أن طواف القدوم من سنن الحج وهو الطواف الذي يفعله القادم إلى مكة من غير أهلها عند وصوله إليها، لما ورد عن عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "إنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ" رواه البخاري، ومن تركه فلا يجب عليه شيء عند جمهور الفقهاء.

هل رمي الجمرات من واجبات الحج؟

وتابعت الإفتاء بأنّ رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وذهب الكثير من العلماء أنه يجوز رمي الجمرات بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء وذلك لما ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت» رواه أبو داود.

وواتصالا بموضوع أركان الحج وواجباته، نوّهت دار الإفتاء المصرية أيضا أن العلماء اختلفوا حول حكم المبيت في منى فمنهم من قال أنه سنة ومنهم من أجمع على أنه واجب وذلك لما روى عن الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن العباس رضي الله عنه استأذن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ليبيت بمكة ليالي مِنًى من أجل سقايته، فأذن له».