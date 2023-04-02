كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن شروط تسجيل حجاج الداخل المرحلة الثانية الواجب توافرها لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات أو أكثر، وذلك عن طريق موقع الوزارة أو تطبيق نُسك المتاح بشكل مجاني عبر متاجر الهواتف الأندرويد أو التي تعمل بنظام الـIOS.

وفي التقرير التالي تقدم «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تهم القراء في أنحاء الوطن العربي، تفاصيل وشروط وزارة الحج والعمرة السعودية للمساعدة في تسجيل حجاج الداخل، والتي جاءت على النحو الآتي:

وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف شروط تسجيل حجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد ناشدت المقيمين داخل المملكة ممن سبق لهم أداء الحج أو العمرة منذ 5 سنوات أو أكثر، تسجيل حجاج الداخل عبر تطبيق نُسك أو موقع الوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط الآتية:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 12 عاما هجريًا.

- أن تكون الهوية سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل.

- المتقدم يجب أن يكون معافى وبحالة صحية جيدة، لا يعاني من الأمراض المزمنة الحادة أو الأمراض المعدية.

- للسيدات فقط يتم استثناء من شرط وجود المحرم من أدوا مناسك الحج قبل 5 سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.

- تقديم ما يفيد حصول المتقدم على تطعيمات كوفيد 19 ولقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا الموسمية.

- التسجيل يكون من الحاج بشخصه فقط، ويمنع الوسطاء أو الوكلاء.

- التسجيل لحجاج الداخل يكون من رقم جوال جديد لم يسجل به من قبل.

- يتاح للمتقدم إضافة حتى 13 مرافق ويتضمن المحرم على أن يكونوا جميعًا في مجموعة واحدة.

باقات الحج والعمرة

واتاحت الوزارة السعودية 4 باقات للحج، تكون متاحة حسب أولوية الحجز، يمكن الاختيار حسب إمكانيات كل شخص.

ويتم سداد قيمة الرسوم عبر نظام السداد الالكتروني خلال 72 ساعة من إصدار الرخصة حتى لا يتم إلغائها تلقائيًا، ويمكن إلغاء الرحلة واسترداد المبالغ المدفوعة وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في لوحة المستخدم.

موعد تسجيل حجاج الداخل

وسيكون متاح أمام حجاج الداخل التسجيل بداية من 15 شوال المقبل، وسيكون التسجيل مباشر بواسطة المتقدم وبرقم جوال غير مستخدم في حجز آخر ويمنع استقبال الطلبات من الوكلاء أو الوسطاء.