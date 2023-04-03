ملخص الحلقة 12 مسلسل الصفارة.. أحمد أمين يجد الفرق بين الرضا والسلبية

دار ملخص الحلقة 12 مسلسل الصفارة حول تحول حياة «شفيق» الذي يقدم دوره الفنان أحمد أمين، بعد استخدامه الصفارة في الحلقة الماضية، إذ جلس وهو يصطاد السمك على نهر النيل، ويعيش مع أسرته حياة اقتصادية متدنية في منزل بسيط، بينما شقيقه تزوج من «كارما»، ولم تكشف الحلقة عن علاقته بـ«شيرين»، سوى في مشهد واحد، حين أبلغه «وجيه» أنها ترسل إليه السلام.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل الصفارة.. الفرق بين الرضا والسلبية

وكانت كلمة «سلبي» مسيطرة على ملخص الحلقة 12 من مسلسل الصفارة، وحلم «شفيق» خلال نومه أنه يجلس مع والده الفنان محمود البزاوي، ودار بينهما حوار، وعند استيقاظه، اكتشف الجملة التي أبلغه إياها العجوز الذي اصطدم به خلال معظم الحلقات، وهو الفرق بين الرضا والسلبية، وقرر أن يخطط جيدًا قبل استخدام الصفارة والسفر عبر الزمن وتغيير حياته وواقعه.

وفي ملخص الحلقة 12 من مسلسل الصفارة، استخدم «شفيق» الصفارة بعد التخطيط، ووجد نفسه يعيش في فيلا ولديه الخدم والعاملين معه بالمنزل، كما يعيش حياة زوجية سعيدة مع حبيبته «سيرين»، وأيضًا يعيش حياة سعيدة مع والدته وشقيقه، وانتهت الحلقة بعد حوار دار بينه وبين أحد العاملين بحديقة المنزل، وهو الفنان محمد محمود.

أحداث وأبطال مسلسل الصفارة

وتدور أحداث حلقات مسلسل الصفارة في إطار كوميدي حول الفنان أحمد أمين وهو «شفيق» ويعمل مرشدًا سياحيًا تعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ طوال مراحل حياته المختلفة، واضطر لسرقة صفارة الملك توت عنخ آمون من الشيخ لبلوب، التي تساعده في تغيير حاضرة والسفر عبر الزمن، والمسلسل من بطولة الفنان أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح وإنعام سالوسة ومحمود البزاوي.