مسلسل الصفارة الحلقة 12.. شفيق يعيش حياة سعيدة مع أسرته

بدأت أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 12 بجلوس «شفيق» وهو الفنان أحمد أمين أمام نهر النيل يصطاد السمك، وظهر بشعر وظهر كثيفين، وبعد عودته إلى المنزل، فوجئ بأنه يعيش هو وأسرته في حال اقتصادية ضعيفة، وتناولوا طعام القرنبيط يوميًا، إذ حصل على صفقة من صاحب محل الخضراوات: «45 كيلو قرنبيط وحزمة بقدونس هدية».

وخلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة 12، تزوج شقيقه «وجيه» من «كارما»، وأبلغه «وجيه» أن حبيبته «شيرين» ترسل سلامها إليه، وقال له معاتبًا: «أنت نططت الشركة كلها فوق كتافك وكلها في العالي دلوقتي ورامينك أنت في الكول سنتر، مقعدينك على الورق علشان مايطرش».

مسلسل الصفارة الحلقة 12

وسيطرت كلمة «سلبي» على أحداث الحلقة 12 من مسلسل الصفارة، حين فتح جهاز الراديو فوجئ بأن معظم الحديث حول كلمة «سلبية»، وحديث الناس بالشارع أيضًا، ثم يقرر النوم، ليحلم بوالده وهو جالس على سرير بغابة، مرتديًا بذلة، وتحدث معه والده الفنان محمود البزاوي، وكان مرتديًا زي سوبر مان قائلًا: «أنا مش بابا، أنا صوت الضمير اللي جواك يا شفيق، الصراع النفسي اللي بيدور جواك دلوقتي حالًا، أنا صورة طبق الأصل من الصراع النفسي اللي جواك، في فرق يا بني بين الرضا و..».

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ12

ويستيقظ «شفيق» من نومه مُكتشفًا باقي حديث والده، وهو الفرق بين الرضا والسلبية، وهو نفس الحديث الذي دار بينه وبين العجوز حين اصطدم به بأحداث الحلقة الماضية، وقرر التفكير جيدًا وتدبر أموره قبل أن يستخدم الصفارة ويغير حياته وزمنه، وبعد أن استخدم «شفيق» الصفارة بأحداث الحلقة 12 من مسلسل الصفارة، فوجئ بحياة بدون مشاكل، وحياة زوجية مستقرة مع «شيرين»، ووالدته تعامله جيدًا عكس ما ظهر بالحلقات السابقة، وظهر بذقن صغير «سكسوكة» وبعض بصيلات الشعر بيضاء اللون.

وانتهت أحداث الحلقة 12 من مسلسل الصفارة بحديث بينه وبين أحد العاملين معه بالفيلا التي يعيش بها.

أحداث مسلسل الصفارة

وتدور أحداث مسلسل الصفارة في إطار كوميدي، حول الفنان أحمد أمين وهو «شفيق» ويعمل مرشدًا سياحيًا تعرض لظروف صعبة في حياته، ولم يحالفه الحظ طوال مراحل حياته المختلفة، واضطر لسرقة صفارة الملك توت عنخ آمون من الشيخ لبلوب، والتي تساعده في تغيير حاضرة والسفر عبر الزمن.

أبطال مسلسل الصفارة

مسلسل الصفارة من بطولة الفنان أحمد أمين وطه دسوقي وآية سماحة وحاتم صلاح وإنعام سالوسة ومحمود البزاوي.