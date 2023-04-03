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الرئيس الأمريكي: أثق في شرطة نيويورك ولن يحدث أي عنف أثناء محاكمة ترامب

كتب:

أحمد عادل موسى
10:58 م | الإثنين 03 أبريل 2023
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وصل موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قبل قليل، إلى مقر إقامته بـ«برج ترامب» في نيويورك قبيل محاكمته غدا، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على احتمالية اندلاع أعمال عنف أثناء محاكمة ترامب، قائلا: «أثق في شرطة نيويورك».

وعلي جانب آخر، يقول الإعلام الأمريكي إن محكمة نيويورك تنظر في إتاحة لائحة اتهام ترامب لوسائل الإعلام اليوم.

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