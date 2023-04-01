8 أحداث مهمة في أمريكا خلال يوم.. منها غياب بايدن عن حفل تتويج ملك بريطانيا

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية 8 أحداث خلال 24 ساعة الماضية، تنوعت ما بين سياسية وعسكرية وصحية ورياضية، كان من أهمها ما تناولته وسائل الإعلام البريطانية من عدم حضور الرئيس جو بايدن لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن، فيما تحقق السلطات في تفشي مرض السلمونيلات بـ11 ولاية أمريكية.

وقالت صحيفة «التليجراف» البريطانية، إن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن قد تحضر تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث في 6 مايو المقبل، بدلاً من زوجها، مشيرة إلى أن السفيرة البريطانية لدى الولايات المتحدة كارن بيرس وممثلي قصر باكنجهام يجرون مفاوضات ودية ودبلوماسية مع البيت الأبيض حول تشكيلة وفد واشنطن.

وكانت الصحف البريطانية، أشارت في وقت سابق، إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في 6 مايو المقبل في دير وستمنستر بالعاصمة لندن غير مرجحة.

وأوضحت صحيفة «تليجراف» البريطانية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يسعى لتقليص عدد الرحلات إلى الخارج إلى أدنى حد ممكن، والقيام بالزيارات الخارجية الأكثر أهمية فقط، نظرا لإرهاقه.

ومن المقرر أن تُجرى مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث بحضور 2000 شخص، بمن فيهم قادة فرنسا وبلجيكا وإسبانيا واليابان والاتحاد الأوروبي.

هفوة جديدة لبايدن في مسيسيبي

وفي إطار الهفوات التي يقع فيها جو بايدن، تبعثرت كلماته بين تسمية اسم مدينة «رولينج فورك» بولاية مسيسيبي الواقعة بالمنطقة الجنوبية من البلاد، وبين اسم مجلة «رولينج ستون» الموسيقية.

اقتصاديا، أعلنت اللجنة الفيدرالية للتجارة الدولية، عدم وقف التحقيق المعلق لمكافحة الإغراق بشأن توريد اليورانيوم من روسيا، واحتفظت بالشروط الحالية لتوريد المنتج إلى السوق الأمريكية.

الجنرال ميلي: توقعات باندلاع نزاع أمريكي صيني

وفي إطار سياسة الولايات المتحدة الخارجية، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، إنه لا يستبعد إمكانية وقوع نزاع عسكري بين بلاده والصين بسبب حادث ما، مشيرا في حديث لموقع «ديفينس ون»، إلى أن التصريحات بحد ذاتها من شأنها تؤجج الأوضاع.

ودعا الجنرال مارك ميلي، الجميع إلى الهدوء بشأن الحرب مع الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

عسكريا، قدر الجنرال الأمريكي مارك ميلي، أن صناعة الدفاع ستستغرق ربما عدة سنوات لتجديد المخزونات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الأمريكية، موضحا أن البنتاجون مسلحة بالذخيرة الكافية للقيام بالمهام الضرورية.

السلطات الأمريكية تحقق في تفشي مرض السلمونيلات بـ11 ولاية

صحيا، تحقق السلطات الأمريكية في تفشي مرض السلمونيلات الذي ربما يكون ناجمًا عن الدقيق، وفقا لما ذكرته «المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، المعروفة اختصارا باسم «سي دي سي».

وفي 11 ولاية أمريكية، كشفت السلطات الصحية، عن 12 حالة إصابة معوية، وتم نقل 3 مرضى إلى المستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تحذير ماسك من تداعيات انخفاض معدل المواليد

سكانيا، حذر مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السايارات الكهربائية، مالك «تويتر»، الملياردير الأمريكي الملياردير إيلون ماسك من تداعيات انخفاض معدل المواليد في بلاده، مشيرا في تغريدة، إلى تقارير إعلامية عن تناقص الصندوق الاحتياطي الاجتماعي الأمريكي بحلول 2033، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ورياضيا، وبعد فوزه على الروسي فياتشيسلاف داتسيك في النزال مساء أمس الجمعة، بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن بطولة «نادي القتال» طلب الملاكم الأمريكي كيفن جونسون، 43 عاما، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منحه الجنسية الروسية.