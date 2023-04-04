لو تليفونك اتسرق.. اعرف الإجراءات القانونية لعمل محضر واستعادة هاتفك

يتعرض بعض المواطنين لسرقة الهاتف المحمول خلال السير في الشارع، الأمر الذي يجعل الشخص في حيرة لعدم معرفته بالإجراءات المتبعة لاستعادة هاتفه، إذ تصبح الصور المحملة على الجهاز عرضة للإفشاء.

إجراءات قانونية يجب اتباعها في تلك الحالة، أوضحها حسن شومان، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، جاءت كالتالي:

- يجب أولا التوجه إلى قسم الشرطة التابع له المكان الذي شهد واقعة سرقة هاتفك المحمول.

- تحرير محضر سرقة موبايل.

- وفي أحيان كثيرة يقوم رئيس المباحث بعرض صور المتهمين المعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الوقائع في دائرة القسم، من أجل تدوين محضر سرقة موبايل.

- عرض محضر سرقة الموبايل على النيابة العامة، التي تصدر قرارا من شركة المحمول بتتبع الهاتف، بعدما تتسلم محضر سرقة موبايل، وحال أن المتهم فتح الهاتف لاستعماله يحدد كل شيء عنه «اسمه وعنوانه ورقم بطاقته».

وأضاف المحامي، أن النيابة تستدعي الشخص الذي أرسلت شركة الاتصالات بياناته بأن الموبايل المسروق حيازته، وفي حاله عدم المثول أمام النيابة العامة، يصدر قرار ضبط وإحضار له؛ لاتهامه في محضر سرقة موبايل.

وأشار إلى أنه في حالة ضبطه، يتم التحقيق معه وبيان إذا كان هو اللص الذي سرق هاتفك المحمول أم أنه مشتري «حسن النية»، وإذا لم يضبط المتهم تحال القضية إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وأوضح «شومان» طريقة أخرى يمكن اتباعها، وهي التوجه لعمل محضر سرقة موبايل في مباحث الاتصالات التابع له محل إقامتك، وسيطلب منك الموظف التالي: «البطاقة الشخصية، وصورة منها، وعلبة التليفون الأصلية ومحتوياتها الأصلية الموجودة معك، صورة من العلبة من الناحية الموجود بها السريال، وأرقام الشرائح التي كانت في التليفون قبل السرقة».