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ضبط 3 أشخاص بتهمة الشروع في سرقة موبايل من طفل بالمقطم

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:36 م | الإثنين 16 يناير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من صاحب إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بطلب أحد الأشخاص نشر فيديو بعنوان "محاولة خطف طفل" على الصفحة خاصته يظهر خلاله سيارة تسير وبجوارها شخص مترجل وقيام الأخير بالتوجه لأحد الأطفال حال جلوسه أمام مدخل أحد العقارات ، ومحاولة سرقة الهاتف المحمول الخاص بالطفل إلا أنه قام بالإستغاثة وتمكن من الفرار .

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية ومحل سكن الطفل سالف الذكر ، وبالإنتقال تم التقابل مع والد الطفل ("حارس بالعقار" بدائرة قسم شرطة المقطم - مقيم بذات العنوان) وقرر بأنه حال تواجد نجله أمام العقار محل سكنه وبحوزته هاتفه المحمول ، فوجىء (بأحد الأشخاص "غير معلوم بياناته لديه") يقوم بالإمساك به ، ومحاولة سرقة هاتفه المحمول ، فقام بإلقاءه داخل العقار ، ولاذ بالفرار ، وتمكن المتهم من الهرب بإستخدام السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو.

بتكثيف التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم).

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "ملك أحدهم" .. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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