إصابة 30 شخصا جراء خرج قطار ركاب عن مساره في هولندا (صور)

أعلنت خدمات الطوارئ، صباح اليوم، إصابة نحو 30 شخصا جراء خرج قطار ركاب كان يقل على متنه 50 شخصا، عن مساره في هولندا، بعد اصطدامه بمعدات بناء على المسار، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت وسائل إعلام هولندية، إن القطار المنكوب كان متوجها من لايدن إلى لاهاي، فيما أوضحت «خدمات الطوارئ» الهولندية، أن من بين الحالات إصاباتهم خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وخرجت العربة الأمامية للقطار عن مسارها، وسقطت في حقل بعد الحادث، فيما اندلع حريق في العربة الخلفية، لكن تم إخماده فيما بعد.وكانت وسائل إعلام، أشارت في وقت سابق، إلى تصادم بين قطاري ركاب وشحن.

ووصلت فرق الإنقاذ إلى موقع حاث خروج قطار ركاب عن مساره بالقرب من قرية فورشوتن بالقرب من لاهاي في مقاطعة جنوب هولندا، وأوضحت خدمات الطوارئ، إن بعض الجرحى عولجوا على الفور فيما تم نقل آخرين إلى المستشفى.

وأشارت شركة السكك الحديدية الهولندية «إن أس»، في تغريدة عبر «تويتر»، إلى القطارات بين ليدن وأجزاء من لاهاي ألغيت بسبب الحادث، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.