تفاصيل حادث قطار اليونان.. وفاة 40 شخصا وتوقعات بزيادة عدد الضحايا

حادث قطار اليونان أزمة كبيرة تعيشها الدولة الأوروبية وسط تسجيل معدلات وفاة وصلت حتى الآن إلى 40 شخصا، وهناك توقعات بزيادة الأعداد لوجود أشخاص تحت القطار المحترق حتى الآن مع استمرار رجال الإنقاذ.

عدد ضحايا حادث قطار اليونان حتى الآن

لقي نحو 40 شخصا مصرعهم في حادث قطار اليونان بعد اصطدام قطاري ركاب وشحن شمالي البلاد وفقا لبيان خدمات الطوارئ اليونانية، وخرجت عدة عربات عن السكة الحديد وسط وجود نحو 350 راكبا في القطارين.

حادث قطار اليونان يربك الوضع في البلاد

استغرق رجال الإنقاذ طوال مساء الثلاثاء ونهار اليوم الأربعاء في إنقاذ الأشخاص الذين تضرروا من حادث قطار اليونان وسط إعلان وسائل الإعلام اليونانية أن الكارثة هي أسوأ حادث للسكك الحديدية في اليونان على الإطلاق.

بعد حادث قطار اليونان، أعلنت الحكومة اليونانية عقد اجتماع لمناقشة الأزمة وسط تنسيق بين وزارة الداخلية في البلاد وفرق الإنقاذ والإغاثة، وذلك بعد وقوع الحادث ذكر متحدث الشرطة المحلية في مؤتمر صحفي: «ألقي القبض على مدير المحطة البالغ من العمر 59 عاما، وسنوضح التهم الموجهة له قريبا في التصادم الذي وقع على بعد 380 كيلومترا (235 ميلا) شمال أثينا».

فيما خرج وزير النقل في البلاد ليشير إلى أن العدد الدقيق للمصابين والضحايا غير معلوم حتى الآن في ظل المستجدات الحادثة.