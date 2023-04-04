«الإنتاج الحربي»: مشروع لتصنيع جهاز لإنتاج المياه من الهواء

ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا ضم عددا من المسؤولين في الوزارة والهيئة والشركات التابعة، لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء الجوي، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة Mizuha اليابانية.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير محمد صلاح، بالحضور، وهنأهم بشهر رمضان الكريم، وأكد ضرورة متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الخارجية والانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة.

دراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي

واستعرض الدكتور المهندس إيهاب أبو بكر السحيلي، رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي، الموقف التنفيذي بشأن تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، مشيرا إلى توقيع بروتوكول التعاون مع شركة Mizuha اليابانية في نوفمبر 2022، بهدف التعاون في تصنيع أجهزة استخلاص المياه من الهواء بما يناسب الأجواء المصرية وتسويقها في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

عقب ذلك تم التنسيق مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) والتي تقوم بتصنيع الدوائر الإلكترونية PCB لهذا الجهاز، كما قامت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بتفكيك عينة من هذا الجهاز للتعرف على مكونات الجهاز كاملة ووظيفة كل جزء وبالفعل نجحت الشركة في تصنيع 30 جزءا معدنيا وتشمل غالبية أعمال الأجزاء المعدنية للجهاز.

ودبرت الشركة اليابانية من جانبها، عدد من المكونات التي لم يتح توفيرها محليا ويتم حاليا عمل اختبارات للنسخة التي تم التعاون في تصنيعها وذلك قبل إقرارها واعتمادها بشكل نهائي.

وزير الإنتاج الحربي: نتطلع لتعميم التجربة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط

وأعرب وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تطلعه لتعميم التجربة في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، موضحا أنّ هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام.

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على دعم عملية التحول الأخضر وتعزيز أمن مصر المائي من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تطوير تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول مستدامة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي للوزير والدكتور مهندس عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والدكتور مهندس حسام حسن عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية والمهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة والدكتورة مهندسة إيمان غنيم رئيس قطاع التطوير والتكنولوجيا والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.