نقل الدكتور أحمد عمر هاشم من العناية المركزة إلى غرفة عادية

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن تفاصيل الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، قائلا إنّه تحسّن بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، ونقل من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية في المستشفى.

الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

وأضاف «هندي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع خروج الدكتور أحمد عمر هاشم من المستشفى خلال يومين حسب ما تنتهي إليه الفحوصات الطبية وما يقرره الأطباء المعالجين له بخصوص حالته الصحية.

وشرح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وهو أحد المقربين للدكتور أحمد عمر هاشم، الوعكة الصحية التي مر بها منذ هبوط الطائرة التي كانت تقله إلى الجزائر لحضور فعالية هناك اضطراريا في مالطا، ثم التوجيهات الرئاسية التي أمرت بتخصيص طائرة مجهزة لنقله إلى مصر.

الحالة الصحية أحمد عمر هاشم

وأوضح «هندي»، أنّه شعر على متن الطائرة بضيق تنفس تسبب في نقص نسبة الأكسجين بالدم، أدت مع كبر سنه إلى شعوره بإعياء شديد، ما اضطر طاقم الطيارة إلى الهبوط في مالطا وعدم استكمال الرحلة إلى الجزائر.