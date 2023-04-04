«فيرجن أوربت» الأمريكية تشهر إفلاسها وتبحث عن مشتر

تقدمت شركة «فيرجن أوربت هولدينجز»، المملوكة للملياردير البريطاني ريتشارد برانسون، بطلب إشهار إفلاس اليوم، بعد أن أخفقت الشركة المختصة بعمليات إطلاق الأقمار الصناعية في الحصول على تمويل لازم وطويل الأمد لمساعدتها على التعافي من فشل إطلاق صاروخ في يناير الماضي، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

تقديم طلب الإفلاس

وقدمت الشركة المملوكة لبرانسون الطلب لمحكمة الإفلاس الأمريكية في منطقة ديلاوير وتسعى لبيع أصولها بعد أن أعلنت الأسبوع الماضي تسريح ما يوازي تقريبا 85 بالمئة من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي 750، وقال دان هارت الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: «نعتقد أن عملية إشهار الإفلاس تمثل أفضل سبيل للمضي قدما للانتهاء من عملية بيع فعالة تعظم القيمة»، وأدرجت الشركة في طلب إشهار الإفلاس أصولا بقيمة نحو 243 مليون دولار وإجمالي دين بقيمة 153.5 مليون دولار حتى 30 سبتمبر.

سادس مهمة فاشلة

ومنيت المهمة السادسة لفيرجن أوربت في يناير بالفشل وكانت المهمة لصاروخها الأساسي «لونشر وان»، الذي يطلق من بريطانيا لكنه لم يصل للمدار وسقط في المحيط بحمولته من أقمار صناعية أمريكية وبريطانية للمخابرات، وواجهت الشركة صعوبات جمة في الحصول على تمويل بعد إخفاق الصاروخ وأوقفت العمليات وأعطت إجازة لكل موظفيها تقريبا في 15 مارس للحفاظ على السيولة.

القيمة السوقية الحالية لفيرجن أوربت 65 مليون دولار

وقالت مجموعة فيرجن التابعة لبرانسون والتي تمتلك تقريبا 75 بالمئة من فيرجن أوربت إنها استثمرت ما يفوق مليار دولار في الوحدة بما شمل 60 مليونا في قروض مضمونة منذ نوفمبر الماضي، وتعد القيمة السوقية الحالية لفيرجن أوربت هي 65 مليون دولار بناء على سعر السهم عند الإغلاق أمس الاثنين وذلك انخفاضا من قيمة سوقية بلغت ثلاثة مليارات دولار قبل عامين، وانخفض السهم 12 بالمئة في تداولات ما قبل فتح السوق اليوم الثلاثاء.