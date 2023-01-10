فشل «فيرجن أوربت» في أول مهمة فضائية بريطانية

أعلن منظمون، فشل أول مهمة فضائية بريطانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، فجر اليوم الثلاثاء.

وقالت شركة الملياردير البريطاني السير ريتشارد برانسون «فيرجن أوربت» إن صاروخها المعزز، الذي أطلق من طائرة، فشل في وضع أقمار صناعية في مدار حول الأرض.

وكتبت «فيرجن أوربت»، على صفحتها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الشركة تحلل المعلومات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.