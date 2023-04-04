المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهمًا بالاتجار في الأعضاء البشرية عن طريق نقلها وزراعتها بالقاهرة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية، وصدَر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «حمدي.م» بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور.

وأضافت أوراق القضية، أنَّ المتهمين ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم وعددهم 7 بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استقطاب عضو الكلى لديهم لزراعتها في أشخاص آخرين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وقيام الأطباء المتهمين بالقضية بإجراء عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى للمجني عليهم باستئصالها منهم مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم بينهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.