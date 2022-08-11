5 سبتمبر.. الحكم على عصابة الاتجار بالبشر في القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حجز جلسة 5 سبتمبر المقبل، للحكم على تشكيل عصابي للاتجار بالبشر في مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز توني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر هشام، ومحمود عامر، وأمانة سر ممدوح غريب.

عصابة الاتجار بالبشر

ونص أمر إحالة القضية 36704 لسنة 2021 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2 لسنة 2021 حصر اتجار بالبشر، أن المتهمين، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، وعامل بالمركز الدولي لأمراض الكلى، وموظفة بمستشفيات جامعة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة منظمة للاتجار بالبشر.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية للاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه، بأن استقبلوه وتولوا نقله مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال أعضائه البشرية «كليته»، وزرعها في آخرى، على النحو المبين بالتحقيقات.

نقل وزراعة الأعضاء

وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.