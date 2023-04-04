وفاة عبدالله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

توفي القيادي العمالي عبدالله أبو الفتوح، أمين عام التنظيم المركزي لحزب التجمع، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، اليوم، بعد صراع مع المرض.

وفاة رئيس اتحاد المعاشات

ونعى سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وفاة القيادي العمالي أبوالفتوح، رئيس اتحاد المعاشات وتقدم الحزب أعضاء الأمانة العامة و قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى أن يلهمهم الصبر و السلوان.

جنازة رئيس اتحاد المعاشات

وأعلنت أسرة الراحل، أنَّه تقرر إقامة صلاة الجنازة اليوم، بعد صلاة العصر، في مسجد السيدة نفيسة.

وتولى عبدالله أبو الفتوح، منصب رئيس اتحاد المعاشات، في مارس 2021، وذلك خلفًا للنائب الراحل البدري فرغلي.