رئيس اتحاد «عمال مصر» لـ قصواء الخلالي: صرف الحد الأدنى للأجور لأصحاب المعاشات 1 نوفمبر

قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، إن الأزمة الروسية - الأوكرانية تسببت في ارتفاع بعض من السلع في السوق المصرية، ما دفع القيادة السياسية بالتحرك سريعا لامتصاص آثار تلك الحرب على الطبقات الأقل دخلا، موضحًا أن أولى تلك الإجراءات التي قامت بها القيادة السياسية تحريك الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، بالإضافة إلى صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه، للعاملين في الدولة.

زيادة مرتب أصحاب المعاشات 300 جنيه

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»: «اجتمعت النهارده لجنة القوى العاملة في مجلس النواب وأقرت القرار، والمرحلة المقبلة سيعرض القرار في الجلسة العامة خلال ساعات عشان يتم الصرف مع مرتب شهر نوفمبر، وبالنسبة لأصحاب المعاشات فزاد مرتبهم 300 جنيه، والصرف لهم هيبدأ من يوم 1 نوفمبر».

انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة فيما يخص الحد الأدنى

وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس القومي للأجور يقوم حاليا بتشاورات مع الأطراف الأخرى من الغرف التجارية وغرفة السياحة وباقي شركات القطاع الخاص، والمؤشرات إيجابية للغاية: «هنعمل اجتماع خلال أيام نؤكد فيه مواعيد الصرف وكيفية الصرف وكل حاجة، وبطمن العاملين بالقطاع الخاص أن المسائل بقت قريبة، وهيتم انضمام القطاع الخاص للعاملين بالدولة فيما يخص الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية».