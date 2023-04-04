تفاصيل وفاة مسن من البحيرة أثناء أداء العمرة.. «مات ساجدا في صلاة العصر»

مزيج من مشاعر الحزن والفرح يعيشها أهالي قرية خمارة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عقب وفاة شخص يدعى السيد أبو علفة، 65 عاما، أثناء أداء العمرة، وجرى دفنه بمكة بناءً على رغبة ذويه.

وفاة مسن أثناء أداء العمرة

«الحاج السيد مات صائما وساجدا أثناء صلاة العصر بالحرم المكي الشريف بالمملكة العربية السعودية»، كلمات بدأ بها شقيقه «أحمد» حديثه مع «الوطن»، مؤكدا أنه كان يشارك في الكثير من الأعمال الخيرية داخل قريته.

وتابع: «الحمد لله أخويا مات ساجدا أثناء أداء الركعة الثالثة في صلاة العصر بالحرم المكي الشريف خلال أداء العمرة، ربنا يجعله من أهل الجنة».

وأردف شقيق المتوفى: «استجاب المولى عز وجل لدعاء شقيقي، حيث توفي صائما في شهر رمضان المبارك وساجدا أثناء صلاة العصر، ومعتمرا خلال أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى».

ودعا «أحمد» أن يتوفى مثل شقيقه الصائم الساجد المعتمر داخل الحرم المكي الشريف، موضحا أن شقيقه المتوفى موظف بالمعاش، ويبلغ من العمر 65 عاما، ولديه 3 أبناء.

مشاركة الراحل في أعمال خيرية

وتابع أن شقيقه كان يشارك في العديد من الأعمال الخيرية داخل القرية وخارجها، ويتمتع بسيرة طيبة حسنة وكان متفانيا في عمل الخير، مضيفا: «كفاه الله سبحانه وتعالى بأنه يتوفاه معتمرا وصائما وساجدا أثناء صلاة العصر بالحرم المكي الشريف».