تفاصيل الساعة الأخيرة قبل محاكمة ترامب.. «فيديو»

ذكر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لن يعلق على أي جانب مرتبط بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأن قضية ترامب ليست أولوية بالنسبة لبايدن.

وأشارت قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء إلى أن الرئيس السابق ترامب يستخدم شعاره الرئاسي «لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» قبل المحاكمة موجهة ذلك لأنصاره المحتشدين أمام المحكمة في مانهاتن بنيويورك.

ترامب يصل إلى مقر محاكمته

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى مقر محاكمته في محكمة مانهاتن؛ للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، ودخل القاعة، وأصبح ترامب رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

في الوقت الذي قال محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنّه يطالب بنقل المحاكمة إلى «ستاتن آيلاند» بدلًا من مانهاتن، متابعًا: «موكلي سيرفض الاتهامات».

موكب ترامب وأنصاره في قلب الحدث

وتحرك موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن بعد خروجه من برجه في نيويورك في طريقه إلى المحكمة وسط انتشار أمني في مانهاتنــ فيما رفضت محكمة فيدرالية طلب ترامب بمنع كبار مساعديه من الشهادة في قضية اقتحام الكابيتول.

وفي نفس الوقت، توافد أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى محيط محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك قبل وصوله اليوم؛ من أجل المحاكمة في قضية تقديم رشوة لممثلة من أجل إخفاء العلاقة بينه وبينها حتى لا يتأثر موقفه في الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

مطالبة بتغيير موقع المحاكمة

وطالب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بتغيير موقع محاكمته ونقلها إلى ستاتن آيلاند جنوب مانهاتن، وبعث ترامب في رسالة لجمع التبرعات: «اليوم يعتقلني الحزب الحاكم لارتكابي لا جريمة».