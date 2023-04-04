9 معلومات عن المحامي الجديد لترامب: عمل مساعدا للمدعي العام في نيويورك

عيّن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المحام، المدع الفيدرالي السابق، المتمتع بخبرة واسعة في قضايا ذوي الياقات البيضاء، «تود بلانش».

والأسبوع الماضي، وجهت هيئة محلفين كبرى، في «مانهاتن»، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حول دفعه 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز خلال حملته الانتخابية لعام 2016.

تحذير من أي أعمال شغب خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق

وفي وقت سابق، حذر المدعي العام في مانهاتن، ألفين براج من أي أعمال شغب خلال محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كما حذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز، في وقت سابق، من أن أي شخص في المدينة سيتوسل العنف للاحتجاج خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب سيتم توقيفه ومحاسبته، وفاق لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تود بلانش حاصل على شهادة القانون من كلية الحقوق

ونرصد أبرز المعلومات عن المحامي «تود بلانش»:

- يبلغ تود بلانش من العمر 48 عامًا.

-حصل تود بلانش على شهادته في القانون من كلية الحقوق في بروكلين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

-حصل تود بلانش على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق في بروكلين تخرج بامتياز في عام 2003.

-أمضى تود بلانش ما يقرب من 10 سنوات كمساعد المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

-عمل تود بلانش بدوام كامل كمساعد قانوني في مكتب المنطقة الجنوبية.

-كان تود بلانش رئيسًا مشاركًا للوحدة التي تحقق في جرائم العنف.

-سيعمل تود بلانش سيعمل مع سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا.

-مثل تود بلانش بول دي مانافورت بعد أن وجه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن اتهامات بتهمة الاحتيال وجرائم أخرى في عام 2019.

-من بين عملاء تود بلانش «إيجور فرومان».