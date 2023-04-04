أول صور من داخل محكمة مانهاتن قبل محاكمة ترامب

بعدما وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، أظهرت مقاطع مصورة دخول ترامب إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن الرئيس السابق أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

ترامب: لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على اعتقاله وتوجيه اتهامات جنائية له، بأنه لا يصدق أن هذا يحدث في أمريكا.

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء على شبكته الاجتماعية: «سوف يعتقلوني، لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث في أمريكا»، وأضاف ترامب للمنشور شعاره السياسي المعروف «ماجا».

طلب التقاط صورة جنائية

ويستعد ترامب ليصبح أول رئيس أمريكي سابق أو راهن يوجه إليه الاتهام في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأمريكيون وتشد اهتمامهم.

واستدعي الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاما والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للمثول أمام القاضي ليبلغه التهم الموجهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع، اهتماما إعلاميا كبيرا.

فقد وثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية، الاثنين، خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقر إقامته في فلوريدا وصولا إلى نيويورك.