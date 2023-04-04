ترامب: الحزب الحاكم يعتقلني لارتكابي لا جريمة

توافد أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى محيط محكمة مانهاتن في مدينة نيويورك قبل وصوله اليوم؛ من أجل المحاكمة في قضية تقديم رشوة لممثلة من أجل إخفاء العلاقة بينه وبينها حتى لا يتأثر موقفه في الانتخابات الرئاسية في أمريكا.

مطالبة بتغيير موقع المحاكمة

وطالب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الثلاثاء، بتغيير موقع محاكمته ونقلها إلى ستاتن آيلاند جنوب مانهاتن، وبعث ترامب في رسالة لجمع التبرعات: «اليوم يعتقلني الحزب الحاكم لارتكابي لا جريمة».

وصول المدعي العام قاعة المحكمة

ووصل قبل قليل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية، ألفين براج، إلى محكمة في وسط المدينة قبل وصول ترامب، إلى قاعة المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته، وتجمع عدد كبير من الصحفيين ورجال الأمن حول قاعة المحكمة وتم السماح فقط لـ 5 مصورين دخول القاعة.

اتهامات موجهة إلى ترامب

واتهم مكتب المدعي العام الأسبوع الماضي ترامب صاحب الـ 76 سنة بوجود 30 تهمة جنائية على الأقل عندما دفع مال للممثلة ستورمي دانيلز، قبيل انتخابات 2016 أموالا طائلة لإخفاء العلاقة المشتركة بينهما.