رئيسة تايوان تبحث الوضع الإقليمي مع كبار مسؤوليها قبل لقاء رئيس «النواب الأمريكي»

عقدت رئيسة تايوان تساي إنج-وين اجتماعا مع كبار مسؤولي الأمن في الجزيرة لبحث الوضع الإقليمي، قبل اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا، وذلك بحسب وكالة رويترز.

الصين تهدد بالرد

وطالبت الصين بعدم عقد هذا الاجتماع، كما هددت بكين، التي تعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها، برد لم تحدده إذا عُقد الاجتماع المقرر اليوم الأربعاء، ونفذت الصين مناورات حربية حول تايوان بعد أن زارت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك تايبه في أغسطس.

وقال مكتب الرئاسة في تايوان إنَّ تساي عقدت الاجتماع عبر رابط فيديو من بيليز محطتها الأخيرة في رحلتها لأمريكا الوسطى قبل أن تتوجه إلى لوس انجيلوس، وذكر المكتب في بيان إن تساي استمعت إلى ملخص بشأن الوضع الإقليمي بشكل عام.

وأضاف البيان أنَّ من بين المسؤولين الذين شاركوا في المكالمة الأمين العام لمجلس الأمن الوطني ويلنيجتون كو ووزير الخارجية جوزيف واللذين يصاحبان الرئيسة في رحلتها، فضلا عن مدير عام مكتب الأمن الوطني تساي مينج-ين الموجود في تايبه.

لا توجد تحركات صينية غير اعتيادية

وصلت تساي إلى لوس أنجلوس مساء أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تعود إلى تايبه يوم الجمعة، ولم تُبلغ تايوان بعد عن أي تحركات عسكرية صينية غير اعتيادية قبل اجتماع مكارثي.

وكتبت تساي على صفحتها عبر فيسبوك لدى وصولها إلى لوس أنجلوس أن فريقها سيعقد عدة اجتماعات للاستمرار في النضال من أجل دبلوماسية تايوان.