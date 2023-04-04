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الصين: اللقاء بين مكارثي ورئيسة تايوان سيضر علاقات بكين وواشنطن

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أ ش أ
01:06 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
رئيسة تايوان

رئيسة تايوان

اعتبرت القنصلية الصينية في الولايات المتحدة، أنّ اللقاء بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، المقرر غدا الأربعاء، «سيلحق المزيد من الضرر» في العلاقات بين بكين وواشنطن.

وقال المتحدث باسم القنصلية الصينية في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حسب ما نقلت قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ اللقاء الذي سيجري بين رئيسة تايوان تساي إنغ-وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في ولاية كاليفورنيا، سيجرح مشاعر 1,4 مليار مواطن صيني، وستكون له تداعيات على الأسس السياسية للعلاقات الصينية الأمريكية.

وكانت الصين قد تعهدت اليوم، بـ«الدفاع بحزم عن سيادتها» قبل اللقاء المرتقب بين رئيسة تايوان تساي إنغ وين ورئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي في كاليفورنيا.

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بقلم أ ش أ