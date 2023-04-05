موعد عودة الكهرباء بعد انقطاعها اليوم في 3 محافظات بالدلتا للصيانة

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، موعد عودة الكهرباء اليوم الأربعاء بعد انقطاعها في 3 محافظات لإجراء الصيانة، وفقا خريطة الصيانة الدورية المتبعة بالشركة في القرى والمدن التابعة لها.

موعد عودة التيار الكهربائي

وفصلت الشركة التيار الكهربائى بعدة قرى ومدن في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، من الساعة 10 صباحا، ليكون موعد عودة الكهرباء اليوم الساعة 1 ظهرا.

واستهدفت خريطة الصيانة اليوم فصل التيار الكهربائي في الدقهلية بقرى فام العبد وأرش والغيط الكبير والشناوى والبط والدوار ومصر الجديدة وأبو الأخضر وعزب الصياد والساقية والفقى وقرية الجوابر وغنيم شطا وعزب الخضيرى والوصي وميت مزاح والريدانية وميت فاتك وصدقا وكفر سنجاب وعزب بهوت والمعصرة والقرى والنجوع التابعة لهم.

أماكن فصل الكهرباء في دمياط وكفر الشيخ

كما تم قطع الكهرباء في دمياط، بقرى شرباص والبراشية والبصارطة، والقرى والنجوع التابعة لها.

وفي كفر الشيخ، تم فصل التيار الكهربائي بقرى ميت الديبة وتوابعها، والصافية وورش الطوب وصرصار والشيخ مبارك وعريان وتوابعها من القرى والنجوع.