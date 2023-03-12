مواعيد وأماكن فصل التيار الكهربائى غدا في 7 محافظات.. منها القليوبية والمنوفية

أعلنت عدد من شركات الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا، في عدة مناطق في 7 محافظات، وهي: «الدقهلية والقليوبية ودمياط والمنوفية وكفر الشيخ والأقصر والغردقة».

وأهابت شركات الكهرباء المواطنين، بتوفير مغذي بديل خلال فترة قطع الكهرباء، خاصة أصحاب المستشفيات والمخابز.

خريطة فصل التيار الكهربائي

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة فصل التيار الكهربائي بالمحافظات، وهي كالتالي:

أماكن قطع الكهرباء في القليوبية

تقطع الكهرباء غدا، عن محطة محولات شرق بنها بقطاع كهرباء القليوبية من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساء.

أماكن فصل الكهرباء في المنوفية

يفصل التيار الكهربائى عن محطه محولات أشمون قطاع كهرباء المنوفية، وعن محطه محولات الباجور قطاع كهرباء المنوفية.

موعد وأماكن قطع الكهرباء في الدقهلية ودمياط والأقصر

في الدقهلية: يفصل التيار الكهربائي الستاموني وشربين والمطرية وبنى عبيد والمنصورة وميت غمر وكوم النور وتمي الأمديد وطلخا، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

دمياط: قطع التيار الكهربائى عن كفر البطيخ والروضة والشعراء من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: فصل الكهرباء غرب كفر الشيخ وجنوب دسوق والرياض وبرج البرلس ومطوبس من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد انقطاع المياه

الأقصر: فصل الكهرباء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرا بمدينة الأقصر لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء السيد يوسف.

قطع الكهرباء في البحر الأحمر

البحر الأحمر: فصل الكهرباء عن عمارات الرضا، عمارة أحمد عبد المقصود، والإذاعة، وخزان المياه، وفيصل و سوق الجملة، أناره الإذاعة بالغردقة من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهر للصيانة.