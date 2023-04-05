محافظ القليوبية يتابع تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء: مسؤولية الجميع

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم، في مدينتي قليوب والقناطر الخيرية لمُتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بفي لمباني والمرافق الحكومية بنسبة 75%، بحضور اللواء محمد سالم رئيس مدينة قليوب، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية.

إصدار كتابين دورين لكافة رؤساء الوحدات المحلية

وأكد محافظ القليوبية، في بيان له، حرص المحافظة على تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في كافة مراكز ومُدن وأحياء المحافظة، مشيرا إلى أنه تم إصدار كتابين دورين لكافة رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومُدن وأحياء المحافظة، ورؤساء الأجهزة التنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس الشركات الحكومية بهذا الشأن، لافتاً إلى أن عملية التطبيق مسؤولية جميع الجهات التنفيذية داخل المحافظة.

حصر المباني الحكومية وإحلال العدادات التقليدية

فيما أوضح المحافظ أنّ خطة المحافظة شملت حصر المباني الحكومية، وإحلال العدادات التقليدية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية على المولات والمحلات التجارية الكبرى والمقاهي والأندية ومراكز الشباب والملاعب، للتأكُد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها، ومتابعة غلق المحال في المواعيد المقررة، ضمن خطة الدولة لاتخاذ بعض التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك، تحقيقا للمصلحة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الجدير بالذكر، أن حزمة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، شملت ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمُنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها، عقب إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة، مثل غرف عمليات الأزمات والمكاتب الهامة، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وتشمل الخطة ترشيد الإنارة بالإعلانات المُضيئة وفصلها في تمام الساعة 10 مساءً، كما شملت حزمة الإجراءات أيضا ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة، المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة، وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها.

كما تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى «الأندية الرياضية، الاستادات الرياضية، ملاعب كرة القدم، الصالات المغطاة» بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقوم بها مساءً، إضافة الى التنسيق مع الجهات المختصة لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارا، مع استبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة، وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها.

وعلى هامش الجولة، تفقدَّ المحافظ معرض أهلا رمضان بمدينة قليوب أمام نادي قليوب الاجتماعي، للتأكد من توافر السلع الأساسية، موجها بضخ كميات أكبر من المعروض لتلبية إحتياجات المواطنين، كما وجه الاهتمام بالأشجار المُنزرعة بميدان العاشر والري بصفة دورية، وقص النجيلة للحفاظ على المظهر الجمالي، وعمل دراسة عاجلة لاستغلال حديقة الأمل أمام ميدان العاشر بقليوب، والتي تبلُغ مساحتها 22 قيراط الاستغلال الأمثل لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب للحد من البطالة.