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الطيب يوجِّه بتقديم 1000 وجبة إفطار لطلاب كليات جامعة الأزهر في الدراسة

كتب:

محمد أباظة
01:11 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

وجَّه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوزيع 1000 وجبة إفطار بكليات جامعة الأزهر بالدراسة، وذلكلغير المقيمين في المدن الجامعية؛ تيسيرًا عليهم من الانتقال إلى مقر جامعة الأزهر بمدينة نصر لتناول الإفطار الجماعي الذي تنظمه الجامعة بالحرم الجامعي هناك.

شيخ الأزهر

وكان شيخ الأزهر، قد وجَّه جامعة الأزهر بتنظيم إفطار جماعي لطلاب الجامعة غير المقيمين بالمدن الجامعية، تيسيرًا عليهم حتى يتمكنوا من التفرغ للمذاكرة قبل امتحانات النصف فصلي (الميد ترم) للفصل الدراسي الثاني التي ستبدأ في عدد من الكليات خلال الأيام القادمة.

جاء ذك في بيان صدر عن مشيخة الأزهر اليوم ونشر على الصفحة الرسمية للمشيخة بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.