شيخ الأزهر عبر قناة الناس: الشريعة لا تجيز الضرب المؤلم للزوجة

دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى النظر لما هو أبعد من ذلك في أحكام شريعة المساواة والعدل في هذا الأمر، وهو أنه إذا ترتَّب على هذا السلوك أي خَدْش أو جرح أو كسر؛ فللزوجة حق طلب التطليق والقصاص من الزوج، إذ أن الشَّريعة لا تجيز ضرب الزوجة ضربًا يؤلمها أو يؤثِّر في جسمها أو يخيفها، حتى لو كان الزوج على يقينٍ أنَّ هذا النوع من الضَّرر سوف يصلح من حالها.

قاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضَّرر بالمخلوقات

وأوضح الإمام الأكبر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الناس»، أن ذلك يأتي إعمالًا لقاعدة الإسلام في تحريم إلحاق الضَّرر بالمخلوقات منعًا باتًا، والتي يُقرِّرُها النبي صلَّى الله عليه وسلم بصيغة عموم النَّفي في قوله: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار».

الزوج غير مُلْزم شرعًا بضرب زوجته الناشز

وأضاف شيخ الأزهر أن الزوج غير مُلْزم شرعًا بأن يلجأ إلى هذا الأسلوب مع زوجته «النَّاشز»، وأن له أن يصبر على أذاها وله الأجر من الله، موضحا أن أصل كل ذلك النَّهيُ الوارد عن النبي صلَّى الله عليه وسلم باجتناب «الضرب» في مناسبات عِدَّة، كقوله: «لا تضربوا إماءَ اللهِ»، وقوله: «لقد طافَ بآلِ محمَّدٍ سبعونَ امرأةً كلُّهنَّ يشتكينَ أزواجهن، فلا تجِدونَ أولئكَ أخياركم»، وكذلك لكثرة ما ورد في أُمَّهات كُـتُب التشريع من أن العَفْــوَ -مع النشوز- أَوْلَى.