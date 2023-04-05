رئيس الوزراء: ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ اللجنة الوطنية التي تمّ تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2022، وضمت ممثلين من كل الوزرات المعنية لدراسة فرص فوز مصر بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو اليونسكو للفترة من 2025 حتى 2029، وتحديد المعايير لاختيار أفضل المرشحين، خلصت في ختام أعمالها إلى ترشيح الدكتور خالد العناني لهذا المنصب، وهو ما تمّ اعتماده اليوم في جلسة مجلس الوزراء.

وتابع أنَّ اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الرفيع يأتي استنادا لمؤهلاته التي حاز عليها ولإنجازاته الأكاديمية والتنفيذية الملموسة في مجالات عديدة، فضلًا عن إسهاماته القيمة والعظيمة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتابع أنَّ هذا الإسهامات تعد نتاج لخبراته التي تمتد لأكثر من 30 عاما في مجالات التدريس الجامعي والبحث العلمي وعلوم المصريات والآثار والتراث والمتاحف بخلاف أنشطته وإسهاماته بالعيديد من كبرى الجامعات والمؤسسات العملية سواء داخل أو خارج مصر.

وأشار إلى أنَّ الترشيح المصري يعكس خصوصية العلاقة التي تجمع مصر بمنظمة اليونسكو، والتي يعود تاريخها للإسهامات المصرية في صياغة الميثاق المنشد للمنظمة، والتوقيع عليه في عام 1945 مرورا بالحملة الشهيرة لإنقاذ معابد النوبة.