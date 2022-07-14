بث مباشر.. كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كتب: شريف سليمان 11:29 ص | الخميس 14 يوليو 2022 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقدم «الوطن»، بثا مباشرا، لكلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. اقرأ المزيد: مدبولي: الدولة تتحمل 157 مليون جنيه يوميا فرق سعر بين تكلفة وبيع السولار «مدبولي»: تحريك أسعار المنتجات البترولية لمواجهة ضغوط التضخم العالمية «مدبولي» يوجه بتكثيف الحملات على مواقف السرفيس للالتزام بالتعريفة الجديدة عاجل..مدبولي: تطبيق إجراءات كورونا بالحدائق والشواطئ العامة والمواصلات عاجل.. مدبولي يوجه بتفعيل لجان للتعامل بحسم مع «تعديات العيد» عاجل .. مدبولي يطالب المواطنين بالالتزام بالكمامة بعد تزايد إصابات كورونا مدبولي رئيس الوزراء بقلم شريف سليمان