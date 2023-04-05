الأقصر تصدر 350 طن طماطم مجففة بإجمالي أكثر من مليون دولار

تختتم محطة الشهيد ماجد صالح، لتعبئة وتغليف وتصدير الحاصلات الزراعية، بقرية طفنيس بمدينة إسنا جنوب الأقصر، موسم تجفيف الطماطم الأسبوع المقبل، والذي بدأ في شهر ديسمبر العام الماضي، وسط فرحة من المزارعين والعاملين في المحطة، جراء نجاح هذا الموسم وارتفاع إيراداته الضعف مقارنة بالعام الماضي، بحسب ما ذكر المهندس عبد الكريم دياب، مدير المحطة.

أفضل مواسم الطماطم

وأوضح عبد الكريم دياب، لـ«الوطن» أن موسم تجفيف الطماطم هذا العام يعد من أفضل المواسم حتى الآن: « حققنا فيه إنتاجا مرتفعا تجاوز الـ350 طنا، ومكاسب وإيرادات كبيرة، بأرباح تجاوزت 35 مليون جنيه، حيث جرى تصدير 14 حاوية كبيرة تحمل كل واحدة منها حوالي 25 طن طماطم مجففة، في حين أن العام الماضي كان الإنتاجية تقل النصف عن هذا العام».

الظروف الجوية جاءت مناسبة لتجفيف الطماطم

وأضاف: «العام الحالي أفضل من العام الماضي، في تجفيف الطماطم لأن الظروف الجوية جاءت مواتية ومناسبة، والذي ساهم في رفع انتاجية الطماطم، كما ارتفعت أسعار الطماطم المجففة وزادت الطلبات الخارجية عليها، فالعام الماضي كان سعر طن الطماطم المجففة حوالي 1500 دولار، في حين زاد هذا العام الضعف فبلغ 3000 آلاف دولار، بواقع حوالي 3 دولارات للكيلو».

طماطم الأقصر المجففة مرغوبة عالميا

وأشار مدير محطة تجفيف الطماطم بالأقصر، إلى أن طماطم الأقصر المجففة مرغوبة عالميا، لأنه جرى تجفيفها في ظروف جوية جافة ودرجات حرارة مناسبة بعكس اماكن أخرى تتساقط فيها الأمطار وتهب فيها العواصف الترابية الرملية وظروفها الجوية سيئة، مؤكدا أن كل عام تزداد المساحات المنزرعة بالطماطم الصالحة للتجفيف وهي الطماطم البلحية التي لا تحتوي على مياه كثيرة تفقدها أثناء عملية التجفيف.

توفير مئات فرص العمل

وأكد، أن تجفيف الطماطم، ساهم في توفير مئات فرص العمل، المباشرة في المحطة، وغير المباشرة للمزارعين في الأراضي المنزرعة بمحصول الطماطم، حيث فتح أمامهم فرصا تصديرية كثيرة، واستفادوا من محصول الطماطم الذي كان لا تستوعبه السوق المحلية ويباع بأرخص الأثمان.

من جانبه أشار أبو الفتيان ضرغام، نقيب الفلاحين بالأقصر، إلى أن مدينة إسنا هي أكبر معقل لزراعة الطماطم على مستوى الجمهورية تتساوى معها مدينة العامرية في محافظة الإسكندرية، حيث تصل المساحة المنزرعة بالطماطم لحوالي مليون و600 ألف فدان، وكانت في السابق تصل إلى 6 ملايين فدان، وتبلغ انتاجية هذا العام وهي إنتاجية عالية بسبب الظروف الجوية المناسبة.

وأوضح نقيب الفلاحين بالأقصر، أن إنتاجية الفدان من الطماطم تصل إلى حوالي 60 طنا للفدان الواحد، كما وصل سعر قفص الطماطم إلى حوالي 150 جنيها، وساهمت الزراعات التعاقدية مع محطة تجفيف الطماطم إلى استيعاب الفائض عن السوق المحلي، مما أدى إلى زيادة الرقعة المنزرعة.