«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن بدء موسم تجفيف الطماطم في الأقصر

بالتزامن مع انطلاق موسم تجفيف الطماطم في الأقصر، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انطلاق موسم تجفيف الطماطم في المناشر بالأقصر لتصدريها للخارج»، مستعرضا طريقة التجفيف التي تتم تحت أشعة شمس الأقصر، استعدادا لتصديرها إلى الخارج.

تجفيف محصول الطماطم في الأقصر

وتشتهر مدينة الأقصر، بتجفيف الطماطم وتصديرها إلى الخارج، إذ يرسم العاملون في مناشر الطماطم لوحة إبداعية للطماطم المجففة التي تزين الأرض باللون الأحمر لتغزو الأسواق العالمية محققة مكاسب كبيرة من عوائد التصدير إلى الدول الأوروبية، بحسب التقرير المذاع في البرنامج، ويقدمه كل من أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني.

الطماطم ثان أهم محصول بعد قصب السكر بالأقصر

وتعد الطماطم ثاني أهم محصول بعد قصب السكر في الشتاء بالأقصر، وفي مختلف أرجاء المحافظة تجد مناشر الطماطم، ويتم الاستعانة بخبرات مهندسي الزراعة بالصعيد والوجه البحري للحصول على أفضل طرق التجفيف لتقديم أفضل المنتجات من أجل تصديرها للخارج، كما يتم العمل على الزراعة التعاقدية التي يجري فيها التعاقد مع المزارعين لأخذ محصول الطماطم والأصناف الصالحة للتجفيف.

مراحل مختلفة تمر بها عملية تجفيف الطماطم في الأقصر، بداية من حصاد الطماطم حتى تجفيفها، تبدأ من مرحلة الفرز ثم الغسيل والتقطيع للوصول إلى المناشر والتجفيف ثم التجميع والفرز بدرجات مختلفة، وبعدها التعبئة داخل محطة الفرز حسب رغبة المستورد في علب أو أجولة كبيرة بها كميات الطماطم المطلوبة.