التحفظ على أموال المتهمين في قضية الـ«هوج بول»

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، استمرار قرار التحفظ على أموال المتهمين المصريين في الجنحة الخاصة بالترويج لتداول العملات الافتراضية على منصة الـ«هوج بول».

التعرض للنصب

ونصحت وزارة الداخلية المواطنين بعدم الانسياق خلف التطبيقات المجهولة التي يتم بثها عبر الإنترنت لتحقيق الأرباح المالية للمشاركين بها حرصا على عدم تعرضهم للنصب والاحتيال من تشكيلات عصابية دولية.

النصب على المواطنين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين بتضررهم من القائمين على إدارة تطبيق هوج بول على شبكة الإنترنت لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق إيهامهم باستثمار أموالهم في تحقيق أرباح يومية باستخدام التطبيق المشار إليه إلا أنهم فوجئوا بغلق التطبيق عقب الاستيلاء على أموالهم التي بلغ إجمالها 19 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني من تحديد ورصد عناصر تلك الشبكة الإجرامية القائمين على إدارة التطبيق المشار إليه، وتبين أنهم 29 شخصا؛ 13 منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، واتخاذهم من 2 فيلا سكنية بالقاهرة مقرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم «95 هاتفا محمولا – 3367 خط هاتف محمول – 9 أجهزة مودم رسائل جماعية – 7 أجهزة حاسب آلي – 39 شاشة كمبيوتر ومشتملاتها - 3 سيارات - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية بلغت 600 ألف جنيه و41 كارتا ائتمانيا لبنوك بالخارج».